Родольфо – о Сёмине: «Это самый лучший и просто замечательный тренер»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Родольфо высказался о российском специалисте Юрие Сёмине.

«Для меня Сёмин — футбольный папа. Это самый лучший и просто замечательный тренер. Больше сказать нечего!» - приводит слова Родольфо «Спорт-Экспресс».

Бразилец также рассказал о том, что он и Юрий Павлович всё ещё поддерживают связь, пусть и не на постоянной основе.

Родольфо выступал за «железнодорожников» с 2007 по 2011 год. За это время он успел выиграть золотые медали Кубка России, где в финале «красно-зелёные» обыграли клуб «Москва». Однако надо сказать, что в тот момент «Локомотив» возглавлял другой специалист – Анатолий Бышовец.