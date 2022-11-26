Борис Игнатьев: «Бердыев может получить предложение от любого клуба РПЛ»

Футбольный эксперт Борис Игнатьев поделился мнением о возможном возвращении экс-главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева в Российскую премьер-лигу. Ранее специалиста сватали на пост рулевого «Сочи».

«Я верю, что Бердыев может вернуться в РПЛ. Его квалификация и достижения в России позволяют получить предложение от любой команды РПЛ», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

В настоящий момент Бердыев работает иранском клубе «Трактор».

В чемпионате России Курбан Бекиевич дважды приводил «Рубин» к золотым медалям и выигрывал с казанской командой кубок страны.