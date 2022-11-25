Кожемякин: «Талалаев пропагандирует очень агрессивный футбол»

Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин поделился информацией о том, какую игру ставит команде наставник Андрей Талалаев. Футболист заявил, что методы работы Талалаева отличаются от тех требований, которые были у других специалистов.

«Андрей Викторович пропагандирует очень агрессивный и многозатратный футбол с высоким прессингом и вертикальными передачами. Команда точно прибавила в агрессии», — цитирует Кожемякина «Чемпионат».

Игрок считает, если команда приложит необходимые усилия, то положительный результат придет.

«Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков после 17 туров.