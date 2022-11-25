Алаев – о Fan ID: «За болельщиков надо бороться, надо что-то делать, чтобы их вернуть на стадион»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о ситуации с Fan ID.

На текущий момент данный электронный документ оформили уже 315 тысяч человек, заявил Алаев.

Однако ситуация с посещаемостью там, где этот самый документ необходим для прохода на стадион, по словам Алаева, следующая: на такие поединки приходят в среднем пять с половиной тысяч зрителей.

У клубов «второй волны» были некоторые надежды на отмену закона, сообщил футбольный деятель.

«Сейчас все понимают, что за болельщиков надо бороться, надо что-то делать, чтобы их вернуть на стадион», - сказал Алаев журналистам.

Со второй половины сезона в России система Fan ID будет действовать на каждом стадионе клубов Российской Премьер-лиги.