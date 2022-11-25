​Алаев – о сборной России: «Возможно, когда-то вопрос встанет по-другому: либо отбираться через Азию, Африку, либо не отбираться вообще»

Занимающий должность президента Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался по поводу возможного перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию.

По словам Алаева, Россия хотела бы остаться в Европе, поскольку Азия менее привлекательна – как в спортивном, так и в финансовом плане. При этом глава РПЛ допускает вариант с переходом.

«Возможно, когда-то вопрос встанет по-другому: либо отбираться через Азию, Африку, либо не отбираться вообще. Тогда я скажу: наверное, есть смысл», - высказался Алаев, чьи слова приводит sport24.

Алаев сказал, что пока что вопрос перехода России в другую конфедерацию не обсуждается. Функционер отметил, что потенциальная смена конфедерации представляет собой очень сложный бюрократический процесс.