​«Спартак», «Зенит» и ещё два клуба предварительно согласились поучаствовать в зимнем турнире - Алаев

РПЛ организует зимний турнир, который пройдёт в ОАЭ в период со 2 по 14 февраля. Александр Алаев, занимающий должность президента Российской премьер-лиги, высказался о командах, которые могут принять участие в этом турнире.

«На данный момент получены предварительные подтверждения от «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Ростова». Приглашали «Динамо» Минск, но они отказались: там не совсем спортивная история», - высказался Алаев, чьи слова приводит sport24.

Стоит напомнить, что из-за санкций в нынешнем сезоне российские клубы не принимают участие в турнирах УЕФА. Из-за этого принимаются решения для заполнения календаря. Так, например, был изменён формат розыгрыша кубка России. Нынешний формат обеспечивает большее количество игр.