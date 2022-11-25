Президент РПЛ выразил уверенность, что все команды доиграют сезон

Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал информацию о финансовых проблемах в некоторых командах.

«У меня нет сомнений, что все команды доиграют чемпионат, несмотря на сложности. Если будут какие-то сложности, поступят сигналы, то будем их отрабатывать», — передает слова Алаева Sport24.

Функционер объяснил, что существует контроль финансов, каждый клуб предоставляет все данные специальной комиссии до 30 сентября.

После 17 туров лидером Российской премьер-лиги является «Зенит», набравший 42 очка. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира произойдет в марте 2023 года.