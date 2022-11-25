​«Как дементоры»: Алаев хочет, чтобы судьи давали комментарии

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался на тему судейства.

«Все же смотрели Гарри Поттера? У нас судьи, как дементоры - без лица, где-то появляются и исчезают. У меня есть предложение - давайте сделаем так, чтобы судьи давали комментарии», - высказался Алаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Алаева, в регламентах нет пункта, запрещающего арбитрам давать комментарии поводу своих решений. Глава РПЛ сказал, что он обращался к коллегам из УЕФА и ФИФА, и там сказали, что запретов нет, просто так не принято.

Стоит сказать, что тема судейства остаётся горячей в российском футболе, несмотря на внедрение ВАР.