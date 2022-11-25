Гаджиев: «У Бердыева всё получится в «Сочи»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи». Ранее Дмитрий Кириченко, помощник Бердыева, сообщил, что их тренерский штаб покинул иранский «Трактор» ради работы в России.

«Мне кажется вполне вероятным, что Курбан Бердыев возглавит «Сочи». Вероятность того, что у Курбана Бердыева все получится в «Сочи» очень высокая. Он квалифицированный тренер», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 очков после 17 туров.