Помощник Бердыева сообщил, что их тренерский штаб покинул «Трактор» ради работы в России

Дмитрий Кириченко, ассистент главного тренера «Трактора» Курбана Бердыева, рассказал об уходе тренерского штаба из иранского клуба.

«Сочи? Пока нет никаких… «Трактор» мы покинули, да. Узнаете все из официальной информации. Я тоже ушел ради работы в России? Ну, естественно», — заявил Кириченко «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что Бердыев возглавит «Сочи», главным тренером которого является Александр Точилин. Напомним, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» информировало о возможном заключении контракта Бердыева с сочинским клубом на полтора сезона.

Последней российской командой в карьере Бердыева был казанский «Рубин» (2017-2019) .