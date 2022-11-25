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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Галактионов планирует пригласить в «Локомотив» Гоцука эксклюзив

25 Ноября 2022 • 18:31 Комментировать

Недавно Михаил Галактионов был назначен главным тренером «Локомотива». По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», молодой специалист планирует пригласить в свою новую команду защитника Кирилла Гоцука, с которым он работал в «Пари НН».

Кириллу Гоцуку 30 лет. Всего за «Пари НН» защитник провёл 89 матчей, в которых забил девять голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кирилла Гоцука в 1 миллион евро.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.  

Ближайший матч «Локомотив» проведёт как раз против «Пари НН» 27 ноября в рамках Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Кирилл Гоцук Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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