Недавно Михаил Галактионов был назначен главным тренером «Локомотива». По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», молодой специалист планирует пригласить в свою новую команду защитника Кирилла Гоцука, с которым он работал в «Пари НН».

Кириллу Гоцуку 30 лет. Всего за «Пари НН» защитник провёл 89 матчей, в которых забил девять голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кирилла Гоцука в 1 миллион евро.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт как раз против «Пари НН» 27 ноября в рамках Фонбет Кубка России.