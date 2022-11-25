Хлусевич: Сычевой молодец, но надеюсь, Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич оценил игру форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Он еще в Крыму много забивал. Молодец. Прогрессирует. Поехал в «Иртыш», оттуда в «Оренбург». За них забивал еще в Первой лиге», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

При этом футболист заявил, что хотел бы видеть лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги нападающего «Спартака» Куинси Промеса, а не Сычевого.

После 17 туров у Промеса и Сычевого одинаковое количество забитых мячей (по 14). Замыкает тройку лучших бомбардиров лиги нападающий «Зенита» Малком Филипе, на его счету 12 забитых голов.