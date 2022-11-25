Хлусевич: Обойти «Зенит»? Всё возможно

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, можно ли подвинуть «Зенит» с первого места в РПЛ.

«Они в любом случае теряют очки. Ничья в Воронеже, поражение от «Ахмата». Так что все возможно», — заявил Хлусевич «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых сделал три голевые передачи.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов.

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира произойдет в марте 2023 года.