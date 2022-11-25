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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич — о поражении от «Зенита» в РПЛ: «Может, сыграла роль неопытность»

25 Ноября 2022 • 15:19 Комментировать

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в рамках восьмого тура РПЛ.

«Точно не смогу сказать, что случилось. Может, сыграла роль неопытность. У нас молодая команда. До 30-й минуты показывали прекрасный футбол, а потом что-то пошло не так», — цитирует слова Хлусевича «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет три результативные передачи.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, отставая на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Даниил Хлусевич
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