Хлусевич — о поражении от «Зенита» в РПЛ: «Может, сыграла роль неопытность»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в рамках восьмого тура РПЛ.

«Точно не смогу сказать, что случилось. Может, сыграла роль неопытность. У нас молодая команда. До 30-й минуты показывали прекрасный футбол, а потом что-то пошло не так», — цитирует слова Хлусевича «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет три результативные передачи.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, отставая на шесть баллов.