Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь Васютин вернулся в расположение «Зенита»

25 Ноября 2022 • 14:21 Комментировать

Голкипер Александр Васютин вернулся в «Зенит» после аренды в шведский клуб «Юргорден». Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».

По сведениям источника, вратарь занимается по индивидуальной программе на базе в Удельном парке.

27-летний Васютин выступал за «Юргорден» с февраля 2021 года, за это время он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и десять раз сохранил свои ворота «сухими».

Действующий трудовой договор голкипера с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юргорден Александр Васютин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
15:10 · Кубок России
Никита Чернов: «Первая часть сезона для меня закончена»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Вратарь Васютин вернулся в расположение «Зенита»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич считает, что «Спартак» — не единственный конкурент «Зенита» в РПЛ
13:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нидерландский журналист — о Промесе: «В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Куинси» 1
12:41 · Кубок России
​На матче «Зенит» - «Спартак» заменили арбитра – известна причина
12:31 · Россия. Премьер-лига
Крунич отреагировал на слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера «Пари НН»
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не делал предложение «Айнтрахту» по трансферу Борре
11:45 · Россия. Премьер-лига
Названы кандидаты на звание лучшего тренера ноября в РПЛ
11:44 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Эраковичу
11:39 · Россия. Премьер-лига
Гайч высказался о Чалове и Заболотном
11:11 · Россия. Премьер-лига
Гайч: «С «Зенитом» реально бороться, он нас не удивляет»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Эракович прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Гайч высказался о будущем в ЦСКА
10:28 · Россия. Премьер-лига
Сторожук рассказал, как необходимо усилиться «Краснодару» в зимнее трансферное окно
09:14 · Россия. Премьер-лига
Зырянов назвал качества, которые хотел бы перенять у Семака
Все новости
Рекомендуем