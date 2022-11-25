Хлусевич считает, что «Спартак» — не единственный конкурент «Зенита» в РПЛ

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Мы единственные конкуренты «Зенита»? Не думаю. Есть ЦСКА, «Ростов», «Динамо». Даже если брать даже по очкам, то совсем рядом «Ростов». Так что вся борьба впереди», — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Футболист отметил, что можно играть и побеждать «Зенит», который выходит основным составом, ведь так уже было в прошлом очном противостоянии в рамках Фонбет Кубка России.

После 17 туров «Зенит» возглавляет чемпионат России, набрав 42 очка. На втором месте идет «Спартак» (36 очков), третий — «Ростов» (35).