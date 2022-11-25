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«Манчестер Юнайтед» кинул Роналду на деньги и нашёл ему звёздную замену - и другие слухи рубрика

25 Ноября 2022 • 13:05 Комментировать (2)

В главных слухах недели вы узнаете, кто может заменить Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», почему «ПСЖ» не продаст Неймара, и какой российский клуб отказался от подписания Артёма Дзюбы. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Манчестер Юнайтед» кинул Роналду

На днях Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию вскоре после резонансного интервью, в котором португалец устроил разнос клубу. По данным СМИ, Роналду не получит от «красных дьяволов» компенсации за разрыв трудового соглашения. Именно по этой причине вопрос был решён в максимально сжатые сроки. Получается, манкунианцы «кинули» Роналду, раз не выплатили ему деньги по контракту?

Роналду оказался в статусе свободного агента, и теперь в прессе появляется много информации о том, где же продолжит карьеру звёздный португалец. Поговаривают, что у Криштиану есть несколько очень «жирных» предложений из Саудовской Аравии. Вместе с тем, по слухам, ряд клубов отказались от варианта с подписанием Роналду. В этом списке находятся «Реал», «ПСЖ», «Челси» и «Ньюкасл». Если говорить о Европе, то единственным реальным вариантом для Роналду считается «Рома». Правда, для переезда в Рим португальскому форварду придётся пойти на серьёзное сокращение зарплаты.

 

Кто заменит Роналду в «МЮ»

Договорившись с Криштиану Роналду о разрыве контракта без компенсации, «Манчестер Юнайтед» серьёзно сэкономил – зарплатная ведомость клуба сократилась на целых 10%. Клуб планирует выйти на трансферный рынок зимой, чтобы подписать для Роналду замену. По слухам, «красные дьяволы» держат на карандаше сразу двух звёздных кандидатов – Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.

В обоих случаях «Юнайтед» предстоят сложные переговоры. «Тоттенхэм» не планирует отпускать своего лидера уже в январе, а Мбаппе отличается высокими финансовыми запросами. При этом Килиан якобы уже запросил у «ПСЖ» трансфер, желая сменить клубную прописку, так что всё возможно.

 

«ПСЖ» изменил мнение о Неймаре

В последние месяцы в прессе не раз проскакивала информация о готовности «ПСЖ» продать звёздного Неймара. Парижане якобы планировали принести бразильца в жертву ради сокращения зарплатной ведомости в условиях правил финансового фэйр-плей. Теперь слухи говорят о том, что позиция «ПСЖ» изменилась – продавать Неймара клуб не будет. Бразильский форвард своей игрой в этом сезоне убедил руководителей гранда Лиги 1 в том, что он ещё может многое дать команде.

 

Клуб РПЛ отказался от Дзюбы

Вояж Артёма Дзюбу в Турцию завершился неудачно. После двух с половиной месяцев в «Адана Демирспор» российский нападающий снова оказался в статусе свободного агента. Поговаривают, что Дзюба в зимнее трансферное окно вернётся в российский футбол. На неделе в СМИ появилась информация о том, что 34-летний форвард был предложен «Краснодару». Впрочем, «быки» отказались от варианта с подписанием Дзюбы.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСЖ Артём Дзюба Неймар Гарри Кейн Килиан Мбаппе Главные слухи недели
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
25 Ноября 2022 в 13:35
Роналду в Ньюкасле, и всё будет в шоколаде, и з/п и клуб АПЛ из зоны ЛЧ...
Alex1972
25 Ноября 2022 в 15:00
Ему ещё в этом сезоне хочется поиграть в ЛЧ.. Иначе бы он не стал сваливать из МЮ зимой...
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