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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Норманна прооперировали

24 Ноября 2022 • 22:37 Комментировать

Норвежский полузащитник «Динамо» Матиас Норманн перенёс операцию из-за травмы плеча. Хирургическое вмешательство прошло успешно, о чём сообщает пресс-служба клуба.

Норманн травмировал плечо в матче «Динамо» против ЦСКА. Операцию решили проводить после того, как консервативное лечение показало слабую динамику.

Ожидается, что Матиас Норманн начнёт тренироваться уже на зимних сборах.

После первой части чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. От второго «Спартака» московская команда отстаёт на семь зачётных баллов, а от лидирующего «Зенита» - на 13.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Матиас Норманн
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