Канчельскис: «Слуцкий хорошо и красиво вешает лапшу на уши»

Андрей Канчельскис, бывший футболист «Манчестер Юнайтед», высказался о перспективах Леонида Слуцкого вернуться в РПЛ.

«Слуцкий хорошо и красиво вешает лапшу на уши. Если руководителям такое понравится, то всё возможно. У Слуцкого не было результата ни в одной команде, кроме ЦСКА. Любой тренер в ЦСКА может дать результат. Во времена Слуцкого там была вся сборная России», — заявил известный в прошлом футболист в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, для работы в клубе Российской премьер-лиги достаточно уметь «красиво дуть в уши».

Напомним, что в своей карьере Леонид Викторович возглавлял несколько коллективов РПЛ, а именно «Крылья Советов», «Москву», ЦСКА и «Рубин».