​Канчельскис оценил перспективы «Сочи» с Бердыевым у руля

В ближайшее время Курбан Бердыев может возглавить «Сочи». Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы сочинского клуба с Бердыевым на тренерском мостике.

«Вспомните «Ростов» Бердыева. Это была очень сильная команда, вторая в РПЛ. «Сочи» может претендовать на такой же успех», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Вероятное возвращение Курбана Бердыева в Российскую премьер-лигу Андрей Канчельскис назвал любопытным событием. По словам бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», за «Сочи» Бердыева будет интересно наблюдать.

Также Канчельскис назвал Бердыева великим тренером.