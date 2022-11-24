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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис оценил перспективы «Сочи» с Бердыевым у руля

24 Ноября 2022 • 20:38 Комментировать

В ближайшее время Курбан Бердыев может возглавить «Сочи». Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы сочинского клуба с Бердыевым на тренерском мостике.

«Вспомните «Ростов» Бердыева. Это была очень сильная команда, вторая в РПЛ. «Сочи» может претендовать на такой же успех», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Вероятное возвращение Курбана Бердыева в Российскую премьер-лигу Андрей Канчельскис назвал любопытным событием. По словам бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», за «Сочи» Бердыева будет интересно наблюдать.

Также Канчельскис назвал Бердыева великим тренером.  

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Андрей Канчельскис Сочи
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