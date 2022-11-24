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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глебова печалит ситуация с посещаемостью в России из-за Fan ID

24 Ноября 2022 • 17:34 Комментировать

Внедрение в России системы Fan ID негативно сказалось на посещаемости футбольных матчей. Хавбек «Ростова» и национальной сборной России Данил Глебов сказал, что его огорчает эта ситуация.

«Очень печалит. Вы же видели: у нас на Кубок в среду с «Оренбургом» пришло около 30 тысяч человек. Когда на «Спартак» из-за Fan ID приходит 8-9 тысяч - это ужасно ведь. А в прошлом году было под 40 тысяч», - высказался Глебов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Глебов отметил, что на матче сборной против Таджикистана он поймал себя на мысли, что давно не слышал таких активных болельщиков.

Напомним, что в ноябре сборная России завершила матчи против Таджикистана и Узбекистана с одинаковым счётом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов fan id
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