В прессе появилась информация о том, что представители форварда «Спартака» Шамара Николсона ищут ему новую команду. Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал агент Кевин Коуэн.

«То, что агентство ищет для Шамара новый клуб в Европе, - абсолютнейшее враньё. В этой новости правда только в том, что Шамар доволен всем - в «Спартаке» и в России», - рассказал Коуэн.

В сезоне 2022/2023 25-летний Шамар Николсон провёл за «Спартак» 19 матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола.

«Спартак» после первой части сезона Премьер-лиги занимает второе место в таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.