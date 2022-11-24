​Спартаковцу Николсону ищут новую команду

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может сменить клубную прописку в обозримом будущем. По данным Metaratings, представители ямайца уже имели контакты насчёт возможного трансфера Николсона в другой европейский клуб. При этом отмечается, что самого Шамара в стане «красно-белых» всё устраивает.

Шамару Николсону 25 лет. Цвета «Спартака» нападающий защищает с прошлой зимы. Всего за «красно-белых» ямайский форвард провёл 33 матча. В них Николсон записал на свой счёт 12 голов.

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от «Зенита» на шесть очков.