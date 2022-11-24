Песьяков рассказал, как движется восстановление после травмы

33-летний вратарь Сергей Песьяков в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» поведал о восстановлении после травмы, которую он получил в товарищеском поединке против сборной Таджикистана (0:0).

«Уже получше себя чувствую. До общей группы мне еще далеко. Но в целом все хорошо. Восстановление идет с опережением», - рассказал голкипер.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сергей провел 17 поединков, в которых пропустил 23 мяча. В трех играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 17 туров «Ростов» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице.