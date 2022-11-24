Одноклубник Кокорина: «Александр – один из ведущих игроков в атаке «Ариса»

Камерунский защитник Николя Н’Кулу, выступающий на клубном уровне за кипрский «Арис», поделился мнением об игре партнера по команде – россиянина Александра Кокорина.

«У него все хорошо, он вписался в команду. У Кокорина все получается, он один из ведущих игроков в атаке. Мы им довольны. Это очень хороший игрок», - передает слова африканского футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Александр выступает за кипрский коллектив на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит итальянской «Фиорентине».

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» девять поединков и отметился четырьмя забитыми мячами.