Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент нашёл положительный момент в травме Дивеева

24 Ноября 2022 • 14:53 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.30
26.11 16:00

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии футболиста. Ранее глава медицинского штаба московского клуба Эдуард Безуглов сообщил, что 23-летний Дивеев полностью восстановился от травмы, которую он получил в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

По словам Ерёмина, его клиент восстановился, но пока играть не готов. Также агент отметил и положительный момент в том, что защитник пропустил много матчей из-за повреждения.

«Игорь взял паузу и чисто психологически отдохнул, потому что играл очень долгое время без замен. Это очень тяжело не столько физически, сколько психологически», — цитирует Ерёмина Metaratings.

В текущем сезоне Дивеев провёл 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Свой следующий матч в рамках группового этапа Фонбет Кубка России ЦСКА проведёт 26 ноября против «Сочи». Начало — в 16:00 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Ноября
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что ЦСКА хочет продлить контракт с Дивеевым не ради будущей перепродажи
15:06 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Бердыев для РПЛ — топ-тренер»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Агент нашёл положительный момент в травме Дивеева
14:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Лацио» считает, что Дзюбе не будет легко в Серии Б
14:12 · Кубок России
Назначен судья матча «Зенит» - «Спартак» в Фонбет Кубке России
13:57 · Кубок России
Кордоба: «Я хочу выиграть Кубок вместе с «Краснодаром»
13:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Црвена Звезда» рассчитывает продать Эраковича не менее чем за 14 миллионов евро
13:13 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА сообщили о выздоровлении Дивеева и Кучаева
12:23 · Россия. Премьер-лига
Глебов вспомнил момент из своей жизни, за который ему стыдно
11:52 · Кубок России
Дуглас Сантос — о матче со «Спартаком»: «Мотивация очень высокая»
11:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роша: «Неймара бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Горшков высказался о своём возможном уходе из «Крыльев Советов»
10:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок ЦСКА Роша рассказал, с кем из игроков сборной Бразилии он знаком
09:27 · Кубок России
Маслов рассказал о повреждении, которое он получил в концовке матча с «Крыльями Советов»
01:59 · Кубок России
Агкацев: «Путь регионов нас не устраивает»
Все новости
Рекомендуем