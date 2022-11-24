Агент нашёл положительный момент в травме Дивеева

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии футболиста. Ранее глава медицинского штаба московского клуба Эдуард Безуглов сообщил, что 23-летний Дивеев полностью восстановился от травмы, которую он получил в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

По словам Ерёмина, его клиент восстановился, но пока играть не готов. Также агент отметил и положительный момент в том, что защитник пропустил много матчей из-за повреждения.

«Игорь взял паузу и чисто психологически отдохнул, потому что играл очень долгое время без замен. Это очень тяжело не столько физически, сколько психологически», — цитирует Ерёмина Metaratings.

В текущем сезоне Дивеев провёл 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Свой следующий матч в рамках группового этапа Фонбет Кубка России ЦСКА проведёт 26 ноября против «Сочи». Начало — в 16:00 по московскому времени.