Спортивный директор «Лацио» считает, что Дзюбе не будет легко в Серии Б

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Венецию».

По мнению Таре, несмотря на то, что «Венеция» выступает в Серии Б (втором по силе дивизионе Италии), Дзюбе там легко не будет.

«Артёму больше 30, вряд ли он уже чем-то хоть кого-нибудь удивит. Теперь он может только получать жизненный опыт и доигрывать остаток своей действительно хорошей карьеры, но не более», — приводит слова Таре Sport24.

Напомним, в начале текущего месяца 34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести в общей сложности пять матчей. Ранее спортивный директор «Венеции» Александр Мента подтвердил интерес к российскому футболисту.