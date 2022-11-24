Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА сообщили о выздоровлении Дивеева и Кучаева

24 Ноября 2022 • 13:13 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
26.11 16:00

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил о полном восстановлении от травм защитника Игоря Дивеева и полузащитника Константина Кучаева.

По словам Безуглова, футболисты не смогут принять участие в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Сочи», так как находятся не в оптимальных кондициях. Также специалист рассказал и о текущем состоянии других игроков.

«Адольфо Гайч с хорошей положительной динамикой, сегодня провёл индивидуальную тренировку в Москве. Хорхе Карраскаль и Хесус Медина прилетели вчера в Сочи, с ними всё хорошо», — цитирует Безуглова ТАСС.

Напомним, матч «Сочи» — ЦСКА состоится 26 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Ноября
14:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Лацио» считает, что Дзюбе не будет легко в Серии Б
14:12 · Кубок России
Назначен судья матча «Зенит» - «Спартак» в Фонбет Кубке России
13:57 · Кубок России
Кордоба: «Я хочу выиграть Кубок вместе с «Краснодаром»
13:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Црвена Звезда» рассчитывает продать Эраковича не менее чем за 14 миллионов евро
13:13 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА сообщили о выздоровлении Дивеева и Кучаева
12:23 · Россия. Премьер-лига
Глебов вспомнил момент из своей жизни, за который ему стыдно
11:52 · Кубок России
Дуглас Сантос — о матче со «Спартаком»: «Мотивация очень высокая»
11:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роша: «Неймара бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Горшков высказался о своём возможном уходе из «Крыльев Советов»
10:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок ЦСКА Роша рассказал, с кем из игроков сборной Бразилии он знаком
09:27 · Кубок России
Маслов рассказал о повреждении, которое он получил в концовке матча с «Крыльями Советов»
01:59 · Кубок России
Агкацев: «Путь регионов нас не устраивает»
01:46 · Россия. Премьер-лига
Бердыев покинул иранский «Трактор» 1 официально
01:14 · Кубок России
Галактионов: «Усиление, безусловно, нужно» 1
01:05 · Кубок России
Галактионов: «Настраивали наших футболистов на победу»
Все новости
Рекомендуем