В ЦСКА сообщили о выздоровлении Дивеева и Кучаева

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил о полном восстановлении от травм защитника Игоря Дивеева и полузащитника Константина Кучаева.

По словам Безуглова, футболисты не смогут принять участие в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Сочи», так как находятся не в оптимальных кондициях. Также специалист рассказал и о текущем состоянии других игроков.

«Адольфо Гайч с хорошей положительной динамикой, сегодня провёл индивидуальную тренировку в Москве. Хорхе Карраскаль и Хесус Медина прилетели вчера в Сочи, с ними всё хорошо», — цитирует Безуглова ТАСС.

Напомним, матч «Сочи» — ЦСКА состоится 26 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени.