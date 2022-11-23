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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов: Семь очков от «Зенита» — не выглядит дико

23 Ноября 2022 • 20:46 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

«Цель — обойти «Спартак»? А, может, и «Зенит». Реально ли? Сколько у нас сейчас отставание? Семь очков. Не выглядит дико. Тем более, что у нас еще игра с ними дома», — приводит слова Глебова Sport24.

Футболист считает, что в чемпионате России любая команда может одержать победу над любым соперником, ведь «Ахмат» обыграл «Зенит».

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 35 набранных очков. Подопечные Валерия Карпина отстают от «Спартака» на один балл, а от лидирующего «Зенита» — на семь.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Ахмат Данил Глебов
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