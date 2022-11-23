Еремякин – о Сычевом: «Вместо того, чтобы помочь футболисту, распространяется ерунда»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался касательно новости об отказе форварда Владимира Сычевого от перехода в белградскую «Црвену Звезду».

Еремякин считает, что все подобные истории, как, например, слухи о переходе талантливого футболиста с перспективами развития в «Краснодар», сербскую «Црвену Звезду» или московский ЦСКА, не имеют под собой никаких оснований кроме тех, что таким образом, распространяя подобного рода информацию, некоторые люди попросту хотят выиграть в финансовом плане.

«Вместо того, чтобы помочь футболисту, распространяется ерунда. Володя во всём разберётся, а мы ему поможем», - приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».