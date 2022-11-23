Глебов: После матча могу выпить виски

Хавбек «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, выпивает ли он виски.

«Могу ли я позволить себе виски? Когда собираемся командой после матча, порой можно. Чуть-чуть. Если ты не напиваешься в ноль и утром выспавшийся и свежий на тренировке — какие проблемы?» — цитирует Глебова Sport24.

Футболист рассказал, что в 15 лет попробовал курить, но ему не понравилось, также он отметил, что не любит кальян.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

«Ростов» занимает третье место в чемпионате России, набрав 35 очков после 17 туров.