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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов: После матча могу выпить виски

23 Ноября 2022 • 19:50 Комментировать

Хавбек «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, выпивает ли он виски.

«Могу ли я позволить себе виски? Когда собираемся командой после матча, порой можно. Чуть-чуть. Если ты не напиваешься в ноль и утром выспавшийся и свежий на тренировке — какие проблемы?» — цитирует Глебова Sport24.

Футболист рассказал, что в 15 лет попробовал курить, но ему не понравилось, также он отметил, что не любит кальян.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

«Ростов» занимает третье место в чемпионате России, набрав 35 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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