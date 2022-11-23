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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов: Карпин простит неточный пас, но нарушение дисциплины – никогда

23 Ноября 2022 • 19:16 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о работе с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Бывает ли Карпин несправедливым? Нет. Это еще один его большой плюс — он старается относиться ко всем справедливо. Если какой-то пихач от него есть — он по правде», — цитирует Глебова Sport24.

По словам футболиста, чтобы разозлить Карпина, необходимо опоздать на массаж, лечение или теорию, плохо тренироваться или не выполнять требования, он простит неточную передачу или удар, но не нарушение дисциплины.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Данил Глебов
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