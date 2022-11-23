Радимов ушёл от ответа о возможном назначении в «Пари НН»

Бывший наставник «Зенита-2» Владислав Радимов не стал отвечать на вопрос о возможном назначении в «Пари НН».

«Когда меня ждать в РПЛ и связывались из «Пари НН»? Ребята, я побежал», — передает слова Радимова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера нижегородского клуба.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных очков после 17 туров. Напомним, ранее нижегородцев покинул наставник команды Михаил Галактионов, который возглавил московский «Локомотив».