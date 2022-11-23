Камоцци сомневается, что Сычевой уедет в Европу

Футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал сорвавшийся переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Црвену Звезду». Ранее сообщалось, что форвард отказался от перехода в сербский клуб.

«Не зная всех деталей, сложно что-то сказать об этом. Не думаю, что у него еще появятся варианты в Европе. Но в футболе, как вы знаете, все возможно», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт Сычевого с «Оренбургом» рассчитан до 2024 года.