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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов назвал позиции, которые должен усилить «Спартак» для борьбы с «Зенитом»

23 Ноября 2022 • 17:19 Комментировать

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе защитника «Куябы» Джоакина в стан «красно-белых». Ранее сообщалось, что столичный клуб предложил четыре миллиона евро за бразильца.

«Я думаю, что позиция центрального защитника нуждается в усилении, несмотря на то, что там могут сыграть Маслов, Чернов и Литвинов», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, необходимо приобрести футболиста, который будет сильнее тех, которые уже есть в команде, чтобы российские игроки развивались. Специалист добавил, что для борьбы с «Зенитом» также стоит подписать левого защитника с рабочей левой ногой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Бушманов Куяба Никита Чернов Павел Маслов Руслан Литвинов Джоаким
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