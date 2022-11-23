Бушманов назвал позиции, которые должен усилить «Спартак» для борьбы с «Зенитом»

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе защитника «Куябы» Джоакина в стан «красно-белых». Ранее сообщалось, что столичный клуб предложил четыре миллиона евро за бразильца.

«Я думаю, что позиция центрального защитника нуждается в усилении, несмотря на то, что там могут сыграть Маслов, Чернов и Литвинов», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, необходимо приобрести футболиста, который будет сильнее тех, которые уже есть в команде, чтобы российские игроки развивались. Специалист добавил, что для борьбы с «Зенитом» также стоит подписать левого защитника с рабочей левой ногой.