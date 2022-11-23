Радченко: Может быть, Кравцов — будущее «Зенита»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о будущем полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. 20-летний хавбек является воспитанником санкт-петербургского клуба.

«Кравцов — это будущее «Зенита»? Все может быть. Главное, чтобы голова была на месте. Видно, что у молодых игроков голова кружится, потом они теряются, либо вообще заканчивают карьеру», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Специалист считает, что Кравцову нужно много работать, потому что у него есть потенциал. Радченко надеется, что в будущем игрок вернется в стан «сине-бело-голубых».

Кравцов перешел в «Сочи» из «Зенита» в июле этого года. За это время он провел 16 матчей во всех турнирах и сделал один ассист.