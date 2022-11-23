Чиркович: «Осинькин достаточно строгий тренер, и это хорошо»

Нападающий «Крыльев Советов» Александар Чиркович высказался о главном тренере команды Игоре Осинькине.

«Осинькин достаточно строгий тренер, и это хорошо. Я считаю, что каждый специалист должен поддерживать дисциплину», — заявил Чиркович Metaratings.

При этом футболист отметил, что у тренера хорошие отношения со всеми игроками, он умеет работать с молодежью.

В текущем сезоне 21-летний Чиркович принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков после 17 туров.