Чиркович: «У Пиняева есть качества, чтобы заиграть в Европе»

Вингер «Крыльев Советов» Александар Чиркович высказался о нападающем Сергее Пиняеве.

«Думаю, что у него есть качества, чтобы заиграть в Европе. Он молод, быстр, силен, хоть и небольшого роста. У него хорошо поставлен удар. Как по мне, он очень хороший игрок», — цитирует Чирковича Metaratings. По словам футболиста, он надеется на то, что Пиняев сможет уехать в европейский клуб.

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи. Контракт Пиняева с «Крыльями» рассчитан до 2025 года.