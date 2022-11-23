Глушенков заявил, что «Спартак» для него — перевёрнутая страница

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков высказался о возможном возвращении в московский «Спартак». Напомним, игрок принадлежал «красно-белым» с 2019 по 2022 год.

«Были мурашки, когда появился интерес от «Спартака», отец же болеет за команду. Сейчас для меня «Спартак» — перевернутая страница. Отец, может быть, грустил, но я — нет», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в чемпионате России, набрав 20 очков после 17 туров.