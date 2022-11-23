Рианчо заявил, что Роналду и Дзюба были бы прекрасной связкой в «Зените»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе нападающих Криштиану Роналду и Артёма Дзюбы в «Зенит».

«Роналду мог бы оказаться в России. «Зенит» способен сделать хорошее предложение. Дзюба тоже свободный агент? Роналду и Дзюба — это была бы прекрасная связка нападающих «Зенита», — цитирует слова Рианчо Legalbet.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении трудового договора с Роналду, а Дзюба покинул турецкий клуб «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионате России, набрав 42 очка после 17 туров.