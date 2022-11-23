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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Долгов не стал обещать, что «Химки» останутся в РПЛ

23 Ноября 2022 • 15:04 Комментировать

Форвард «Химок» Александр Долгов высказался о возможном вылете команды в Первую лигу.

«Не вылетят ли «Химки»? Обещать не могу, но сделаю все, чтобы мы набрали необходимые очки», — заявил Долгов «РБ Спорту».

Футболист рассказал, что если бы у него была возможность пригласить в команду любого игрока, то он не стал бы приглашать никого из звезд, потому что у «Химок» хороший коллектив, который справится без больших имен.

Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв, возобновление турнира произойдет в марте 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Долгов
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