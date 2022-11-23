​Петржела советует Дзюбе брать пример с Жиру

Сборная Франции начала защиту титула чемпиона мира с крупной победы над Австралией – 4:1. Главным героем матча стал нападающий Оливье Жиру, оформивший дубль. Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что пример с Оливье Жиру нужно брать российскому форварду Артёму Дзюбе. Последний, напомним, в начале ноября обрёл статус свободного агента.

«Дзюбе надо брать пример с Жиру - как в 36 лет играть на топ-уровне. Это возможно, если ты не ленивый», - высказался Петржела, чьи слова приводит sport24.

По словам Петржелы, Артём Дзюба и Оливье Жиру похожи по игровому стилю. При этом россиянин мало двигается на поле, и именно поэтому испытывает проблемы, считает экс-рулевой «Зенита».