Долгов: «Химки» покажут хороший результат во второй части чемпионата

Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал результаты подмосковного клуба в первой части сезона РПЛ.

«Ожидали ли большего в первой части чемпионата? Конечно. Хотелось бы быть повыше в таблице — 100%. Сложилось так, как сложилось», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

Футболист заявил, что скоро команда уйдет в отпуск, а зимой предстоит много работы. Во второй части сезона «Химки» покажут хороший результат, добавил форвард.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 20 матчей с учетом всех турниров, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.