Президент «Урала» высказался о будущем Гаджимурадова в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем нападающего Рамазана Гаджимурадова. Ранее сообщалось, что «Спартак» летом был заинтересован в подписании 24-летнего футболиста.

«У Гаджимурадова действующий контракт, он футболист «Урала». Зачем нам делать ему предложение о продлении контракта? Никаких предложений не делали», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Функционер заявил, что сейчас нужно закончить первую часть сезона, а уже потом клуб будет думать о Гаджимурадове.

В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Трудовое соглашение Гаджимурадова с «Уралом» истекает летом 2023 года.