​Орлов указал на низкий уровень российского футбола, комментируя ситуацию с Промесом

Нападающий «Спартака» Куинси Промес забил 14 голов в нынешнем чемпионате России. Несмотря на высокую результативность, футболист не попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира.

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что Луи ван Галь принял правильное решение, не вызвав Куинси Промеса. Журналист призвал обратить внимание на состав нидерландской сборной, в частности на Коди Гакпо, забившего в первом матче «оранжевых» на мундиале головой.

«Куинси хорош для российского футбола. А вы знаете в каком десятке сейчас российский футбол в рейтинге? Как минимум в четвёртом. А может быть даже и ниже», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.