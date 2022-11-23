Президент «Урала» выступает за разрешение на вход в судейскую

Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», высказался на тему судейства. По его мнению, представители клубов должны иметь право заходить в судейскую для бесед.

«Сейчас считаю неправильным, что мы не имеем права зайти в судейскую и переговорить с судьями. Мы могли один на один, глядя друг другу в глаза, обсудить моменты», - высказался Иванов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Иванов считает, что судьи должны сталкиваться с критикой, чтобы делать из неё правильные выводы на будущее.

«Их надо критиковать! Надо, чтобы они извлекли пользу от этой критики, чтобы они становились лучше», - сказал президент клуба из Екатеринбурга.

После первой части чемпионата России «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице.