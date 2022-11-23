Колосков - о Роналду: «Вопрос, кто его возьмёт, очень дорогой игрок»

Во вторник, 22 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении трудового соглашения с португальским нападающим Криштиану Роналду. Своим мнением по этому поводу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Захочет ли он сам играть? Ему 37 лет уже. Если он захочет продолжить карьеру, желающие найдутся. Но где и кто возьмет его - это вопрос. Он очень дорогой футболист», - приводятся слова Колоскова на страницах издания «Спорт-экспресса».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Криштиану Роналду со стороны лондонского «Челси», «Ньюкасла» и клуба из Саудовской Аравии.