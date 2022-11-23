Глушаков: «Кокорин кайфует на Кипре, я тоже туда поеду»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о том, как известный российский нападающий Александр Кокорин чувствует себя на Кипре, выступая за «Арис».

Напомним, что минувшим летом 31-летний Кокорин перешёл в «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

«За Сашей слежу, переписываемся. Что он говорит? Кайфует. Хотел бы я поиграть на Кипре? Я туда поеду, поплаваю, отдохну», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл в составе своей нынешней команды девять матчей, забив в них четыре гола и отдав две результативные передачи. На счету 35-летнего Глушакова один мяч и одна результативная передача в 19 встречах за «Химки».