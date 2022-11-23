Глушаков: «Дзюба помог бы «Химкам»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в его команду.

«Дзюба в «Химках»? Он бы помог нашей команде. Но вопрос к руководству, не ко мне», - передает слова 35-летнего футболиста издание «РБ Спорт».

В настоящий момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Последним клубом 34-летнего российского нападающего был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду он провел пять матчей и отметился одним голом.

После 17 туров чемпионата России «Химки» с 12 баллами занимают предпоследнее место в турнирной таблице.