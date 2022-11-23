Геркус не исключает переход Дзюбы в «Торпедо»

Футбольный функционер Илья Геркус, который занимает пост президента московского «Торпедо», высказался о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы. В данный момент 34-летний форвард является свободным агентом.

«Главная цель «Торпедо» в зимнее трансферное окно - форвард? Нападающий нам не повредит. Дзюба? Вероятность его приглашения возможна», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Последним местом работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду россиянин провел пять матчей, отметившись одним забитым мячом.

После 17 туров Премьер-лиги «Торпедо» набрало всего шесть очков и занимает последнее место в таблице.